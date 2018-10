Calhanoglu, è il momento di svoltare: la fiducia di Gattuso c’è, ma ora il turco deve sbloccarsi

Chi deciderà il derby? Higuain? Beh, così è troppo facile. E non c’è gusto. E se fosse qualcun altro? Magari uno di quelli che, fin qui, non ha reso secondo le aspettative, nonostante l’indiscusso talento. Uno come Calhanoglu, tanto per intenderci. Come evidenzia il quotidiano Tuttosport, il turco è il titolare meno in forma del Milan (dall’altra parte, Spalletti spera nelle giocate dello spento Perisic).

SOTTOTONO - La media voto in campionato di Calhanoglu non rispecchia le sua vera qualità. Hakan ha saltato per squalifica la prima gara stagionale, poi nelle successive partite ha raccolto due sufficienze (6.5 con la Roma e 6 col Sassuolo, sono voti di Tuttosport) e un poker di 5 in pagella, per una media di 5.4. Al momento, Calha è il lontano parente del giocatore rivitalizzato la scorsa stagione da Gattuso, il jolly in grado di piazzare tre gol e quattro assist nelle ultime quattro giornate, determinanti per arrivare in Europa League.

FIDUCIA - Il dieci rossonero ha fatto benissimo con la Roma e nell’ultima mezzora contro l’Olympiacos, poi il nulla. Sul rendimento pesano certamente i problemi avuti questa estate nella sua vita privata. Gattuso gli è sempre stato vicino: il tecnico crede nelle potenzialità dell’ex Leverkusen e continuerà a dargli spazio e fiducia. Se riuscirà a sbloccarsi domani sera darà al Milan una carta in più per provare a vincere il derby.