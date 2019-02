Calhanoglu: "Spiace per la partenza di Higuain, Piatek si è adattato subito a noi. L'obiettivo è sempre la Champions"

Dopo il match di ieri sera in casa della Roma, Hakan Calhanoglu ha rilasciato queste parole ai microfoni della DHA, agenzia di stampa turca: "Nonostante arrivassero dal 7-1 contro la Fiorentina, la Roma ha giocato una bella partita, mi congratulo con loro. Nei primi 20 minuti hanno giocato meglio di noi, poi noi abbiamo trovato il gol, ma loro non hanno mollato fino all'ultimo minuto. Loro hanno iniziato bene la ripresa, hanno trovato il gol del pareggio e per noi è stato difficile. Siamo stati bravi a non arrenderci mai e a lottare per 90 minuti. Siamo contenti di aver portato a casa un punto, era importante non perdere".

CAMBIO IN ATTACCO - Il numero 10 rossonero ha poi commentato anche l'addio di Higuain e l'arrivo di Piatek: "Sono andato d'accordo con Higuain, mi dispiace che sia andiamo via. Gli auguro il meglio. Adesso è arrivato Piatek, vado d'accordo anche con lui. Si è adattato subito a noi". Sull'obiettivo stagionale del Milan, cioè la qualificazione alla prossima Champions League, Calhanoglu ha invece dichiarato: "Siamo in zona Champions, ma dobbiamo continuare così perchè le squadre dietro di noi sono vicine anche loro. Questo è molto importante per me, l'obiettivo è sempre la Champions League. Il Milan non partecipa a questa competizione da diversi anni".