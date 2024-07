Camarda e Zeroli in rampa di lancio. "The future is now, old man"

“The future is now, old man”, diceva Dewey di “Malcolm in the Middle” dopo aver fermato in modo poco ortodosso, insieme ai suoi fratelli, il tentativo di schiacciata a canestro di un giovanissimo Bryan Cranston nei panni di Hal. Tre ragazzi che fanno squadra e, uno sopra l’altro, si scoprono decisamente più efficaci del loro avversario sul campo da basket. E qui nasce l’ormai celeberrima battuta “Il futuro è adesso, vecchio”, diventata ormai immortale grazie ai numerosi meme.

Il Futuro non è solo la seconda squadra del Milan che in questa stagione militerà in Serie C, ma soprattutto chi ci gioca. I fiori all’occhiello non possono che essere Kevin Zeroli e Francesco Camarda. I due, impegnati all’Europeo U19 con l’Italia insieme ai compagni rossoneri Magni, Bartesaghi e Sia, hanno già fatto la differenza per gli Azzurrini. Zeroli ha segnato sia all’esordio contro la Norvegia e sia contro l’Irlanda del Nord, Camarda ha messo a segno una doppietta alla sua prima partita da titolare con l’U19. Gol e prestazioni che valgono la Semifinale del torneo e il pass per il Mondiale U20 dell’anno prossimo.

Ma soprattutto dimostrano come il Milan faccia benissimo a puntare su di loro: Zeroli ha rinnovato fino al 2028, Camarda ha firmato poche settimane fa il suo primo contratto da professionista in rossonero. Entrambi saranno punti cardine del Milan Futuro, ma sempre con la consapevolezza (e l’ambizione, come vuole Ibra) che il passaggio in Prima Squadra è tutt’altro che una chimera.

Zlatan ha già preso Camarda, classe 2008, sotto la sua ala. Perché a quell’età è un attimo perdere di vista la realtà e la concretezza: “Ora sta andando tutto veloce, è importante tenere tutti e due i piedi per terra e farlo diventare uomo, è ancora un bambino. Tutti pensano che sarà facile ma non sarà facile. All'inizio farà fatica. Siamo qua per proteggerlo, la responsabilità è nostra. Dobbiamo dargli il tempo di crescere passo dopo passo. Dobbiamo prepararlo ad arrivare in Prima Squadra. Ci crediamo tanto, è uno di quei talenti con grande potenzialità. Non sarà facile, lo seguiremo passo passo".

Il futuro è adesso, ma prima qualche altro aggiustamento. Zlatan ha assicurato che il Club si prenderà cura dei suoi talenti: “Se Camarda fosse stato pronto sarebbe stato il nostro numero 9 oggi. Ci crediamo tanto, ma dobbiamo proteggerlo. Ma deve fare tutto per entrare in Prima Squadra. Deve fare tutto per crescere e concentrarsi. Abbiamo una grande responsabilità. L'idea è di preparare la strada a Camarda da oggi per farlo entrare in Prima Squadra, per farlo crescere nel gioco e nella lettura della situazione. Sa muoversi bene in campo, è intelligente. Poi ovviamente dopo c'è il fisico, altro ritmo".