Chi è Vergine, il nuovo Responsabile del Settore Giovanile del Milan. Da Chiesa a Zalewski: i talenti italiani passano da lui

Nella giornata odierna il Milan ha comunicato ufficialmente il suo nuovo Responsabile del settore giovanile: si tratta di Vincenzo Vergine, professore laureato in Scienze Motorie e Sociologia con alle spalle una carriera sempre più ricca di soddisfazioni cominciata a Lecce, per poi passare a Firenze e poi a Roma e, infine, nella Milano rossonera.

Cresciuto sotto la sapiente e lungimirante mente diin Salento, Vergine si è messo in proprio alla, dove, fino al 2019, ha conseguito successi quali la vittoria del campionato Giovanissimi e Allievi, le due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana Primavera e l'esplosione dei vari. È allache ottiene, poi, la ribalta mediatica, soprattutto grazie alle parole di presentazione di Tiago Pinto:. Non solo, però, conoscenza dei giocatori. Vergine - e qui la cosa più importante - ha una: "ha dichiarato a. In giallorosso tale operazione è perfettamente riuscita: vittorie a livello giovanile e tanti giovani in Prima Squadra, come

Il progetto Milan

Con l'arrivo di Elliott e poi di Red Bird, il progetto del settore giovanile del Milan ha ripreso slancio e vigore con gli ottimi risultati delle formazioni minori e i sempre crescenti obiettivi della Primavera di Ignazio Abate, giunta nella passata stagione alle Final Four di Youth League e vogliosa di far ancora meglio quest'anno, sia in campo nazionale che europeo. A Vincenzo Vergine il compito di trascinare tutto il settore giovanile del Milan verso principi e valori (tecnici e morali) propri del Club rossonero.