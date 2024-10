Chukwueze, così non va: serve un cambio di passo

Samuel Chukwueze è arrivato al Milan nell’estate 2023 dal Villarreal per circa 20 milioni di euro (+ 8 di bonus), portandosi dietro la buona annata in Spagna. Le cose però con la maglia rossonera non stanno andando secondo i piani perché il nigeriano, classe 1999, sta deludendo le attese, complice anche le ottime prestazioni dell’americano Pulisic che è diventato uno dei punti fermi del Milan sia di Pioli che di Fonseca.

Nonostante il cambio di allenatore, ovvero passando da Pioli a Fonseca, Chukwueze ha mostrato tante ombre e poche luci, nonostante fosse approdato a Milanello con altre aspettative. Fonseca dopo le ottime prove di Samuel nel precampionato ne ha parlato benissimo, considerandolo uno dei migliori in rosa e un giocatore su cui fare affidamento, anche se ultimamente il tecnico portoghese ha spiegato che il nigeriano deve migliorare nelle situazioni di gioco con poco spazio.

Se vediamo un po' di numeri, lo scorso anno, il giocatore nigeriano ha giocato 33 gare (1380’ minuti totali) di cui 15 partendo da titolare, con 3 goal e altrettanti assist a referto. Numeri non proprio ottimali, così come quelli di inizio stagione attuale: sette gare giocate (186’ minuti) di cui due da titolare (contro Torino e Lazio, mentre non è entrato solamente contro il Liverpool in Champions League) senza goal e assist, dopo un precampionato ricco di ottimi spunti. Un giocatore diverso e quasi trasformato, in negativo, rispetto a quello di agosto.

Nelle ultime ore si è sparsa la voce che a gennaio Chukwueze possa fare le valigie. Ancora è presto perché siamo appena a inizio ottobre, ma è chiaro che se le cose non dovessero cambiare, allora a gennaio il Milan potrebbe pensare di fare cassa...

Valentino Cesarini