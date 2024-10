Ci risiamo: Theo out e in rosa manca una vera alternativa. Milan, perchè in estate non hai preso un terzino sinistro?

In seguito all'espulsione diretta di domenica poco dopo il triplice fischio finale di Fiorentina-Milan, il Giudice Sportivo ha fermato per due turni Theo Hernandez "per avere, al termine della gara, più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara". Il terzino rossonero sarà quindi costretto a saltare le prossime due gare del Diavolo in Serie A contro Udinese e Bologna.

MANCA UNA VERA ALTERNATIVA - In vista di queste partite, in casa rossonera si sta già iniziando a pensare a chi potrebbe giocare come terzino sinistro al posto di Theo: Paulo Fonseca potrebbe "pescare" dal Milan Futuro e mettere uno tra Jimenez e Bartesaghi oppure adattare uno tra Emerson Royal (in questo caso a destra giocherebbe Jimenez) e Pavlovic (ruolo che qualche volta ha già ricoperto in carriera). Tutto ciò perchè in rosa manca una vera alternativa al francese, nonostante sia un "problema" che c'era già l'anno scorso quando, nelle sei partite in cui è stato assente Theo Hernadez, per cinque volte è stato adattato Florenzi a sinistra, mentre nell'altra occasione è stato schierato Terracciano.

LACUNA NELLA ROSA - In molti pensavano (e speravano) che in estate il Milan sarebbe intervenuto anche per colmare questa lacuna nella rosa, ma così non è stato. E ora, con il francese out nelle prossime due partite per squalifica, sarà necessario ricorrere di nuovo ad una soluzione di emergenza come successo già nella scorsa stagione. Purtroppo si tratta di una grave mancanza da parte della società di via Aldo Rossi che per il secondo anno di fila non è intervenuta per risolvere un problema già noto e sotto gli occhi di tutti.