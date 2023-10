Coi numeri della Smorfia Leao, Theo e Giroud sanno come vincere. A Napoli occasione ripartenza per loro e per il Milan

Nelle due passate stagioni il confronto diretto tra Napoli e Milan è stato sempre molto acceso. Due anni fa l'andata a San Siro fu ricca di polemiche per il gol del pari annullato a Kessie per l'inesistente fuorigioco di Giroud, mentre il ritorno vide proprio l'attaccante francese segnare e regalare a Pioli un successo chiave nella corsa Scudetto; l'anno scorso la storia si è ripetuta: vittoria del Napoli a San Siro, 0-4 secco del Milan al "Maradona", prima dello storico doppio confronto ai quarti di finale di Champions League che vide trionfare i rossoneri grazie all'1-0 casalingo a Milano e all'1-1 a Napoli.

In tutte queste gare a fare la differenza, che siano gol, assist o prestazioni di assoluto livello, erano stati tre giocatori che, in questo momento della stagione, stanno vivendo un periodo di appannamento: Leao, Theo e Giroud. Il portoghese, l'anno scorso, ha fornito a Bennacer l'assist decisivo per il gol vittoria a San Siro e per Giroud nel ritorno al "Maradona" dopo una cavalcata palla al piede sensazionale, bissando la prestazione monstre del campionato in cui aveva messo a segno una doppietta straordinaria. Giroud, uomo gol il 6 marzo 2022, ha segnato al Napoli sia nella sconfitta di San Siro di settembre 2022 che nel match di ritorno di Champions League. Theo, in tutti questi match, ha sempre mostrato i muscoli, anche letteralmente.La speranza di Pioli e di tutto il mondo rossonero è che i tre leader del Milan possano replicare anche nel confronto di domenica sera tale livello. Nelle ultime settimane, d'altronde, né Leao né Giroud stanno più trovando la via della rete e il Milan non può che pendere dai loro piedi per provare a ripartire dopo le due sconfitte consecutive subite contro Juventus e PSG. Anche da Theo Hernandez, vice-capitano della squadra, tutti si aspettano la consueta forza tecnica e in leadership che esprime sul campo. Napoli un avversario e un campo che porta bene al Milan e a tutti e tre: non sarà il caso di scomodare la celebre Smorfia napoletana, ma i tre, se proprio dovessero scegliere un match da cui ripartire, molto probabilmente sarebbe proprio Napoli-Milan.