Como-Milan, le formazioni ufficiali: Leao-Nkunku in avanti, Fullkrug in panchina

Oggi alle 19:36Primo Piano
di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di Como-Milan, match valido per il recupero della sedicesima giornata di Serie A.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Ramón, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disp.: Törnqvist, Vigorito; Carlos, Dossena, Posch, Smolčić, Valle; Caqueret, Le Borgne, S. Roberto; Cerri, Kühn, Rodríguez. All.: Fàbregas.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leão. A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Duțu, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic, Ricci; Castiello, Füllkrug. All.: Allegri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. 