Conceiçao a Milan TV: "Dobbiamo guardare all'Inter con umiltà, ma non con paura. Serve un approccio intelligente"

Sergio Conceiçao, allenatore rossonero, ha parlato a Milan TV alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni:

Il momento della squadra:

“Il Milan è un grandissimo club che è abituato a queste partite. Ma questo momento, questa finale è importante per i ragazzi. Battere la Juve, cominciare in svantaggio, un primo tempo non molto bello, fare un secondo tempo con la personalità che abbiamo avuto è stato molto importante”.

Che approccio bisognerà avere?

“L’approccio che dobbiamo avere a questa partita deve essere molto intelligente. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo un giorno in meno di riposo di loro. Loro sono una squadra molto esperta con un allenatore che li allena da diversi anni, hanno pure vinto. Dobbiamo avere un approccio intelligente, sapere cosa fare”.

Come stanno i giocatori?

“Alcuni giocatori infortunati recuperati all’ultimo che non sono al 100%, quello lo sappiamo. A fine partite, sia che vinciamo e sia che perdiamo, non mi vedrete cercare scuse del genere. Ma è la realtà. E dobbiamo guardarla con semplicità, umiltà e sapere cosa dobbiamo fare a livello tattico. Ognuno dovrà andare al massimo, ai suoi limiti, per il bene del collettivo e arrivare alla vittoria, che è la cosa più importante”.

Come si affronta una finale?

“Noi dobbiamo guardare con umiltà l’Inter ma non con paura, con una voglia grandissima di arrivare ed essere competitivi e vincere la partita. È una finale, che sia più o meno bella si deve vincere”.