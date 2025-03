Corsa Champions, ora contano solo i fatti: domenica a Napoli per invertire il trend negli scontri diretti

Nella rincorsa ad un posto in Champions League che il Milan sta provando ad imbastire in questo finale di stagione, l'obiettivo non è impossibile ma molto difficile, ci deve essere un dettaglio a cui guardare con attenzione: si potrebbe banalmente dire che bisognerebbe cercare di vincerle tutte e di sicuro non si direbbe una cosa sbagliata, ma sarà fondamentale non sbagliare gli scontri diretti. Perché se di questo Milan si è detto spesso che le partite contro squadre sulla carta inferiori non sono state all'altezza delle aspettativa lo stesso lo si vede anche negli scontri diretti con compagini di alta classifica.

Il dato sugli scontri diretti finora

Se prendiamo in esame gli scontri contro chi attualmente si trova davanti in classifica, ovvero Inter, Atalanta, Napoli, Bologna, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina vediamo che il Milan ha raccolto solo 7 punti in 11 partite, distribuiti in questo modo: 4 punti vs Inter (1V, 1P), 0 punti vs Atalanta (1S), 0 punti vs Napoli (1S), 0 punti vs Bologna (1S), 1 punto vs Juventus (1P, 1 S), 1 punto vs Lazio (1P, 1S), 1 punto vs Roma (1P), 0 punti vs Fiorentina (1S). Non serve aggiungere altri commenti visto che i numeri parlano da sé, a prescindere dalle polemiche arbitrali che diverse sfide (Atalanta, Bologna, Lazio, Roma) hanno fatto arrabbiare i rossoneri.

A nove giornate dal termine mancano gli scontri diretti contro Napoli, Fiorentina, Atalanta, Bologna e Roma: inutile specificare che solo vincendo queste sfide le speranze Champions rimarrano accese fino all'ultima giornata. Fallire uno di questi appuntamenti vorrebbe dire abbandonare ogni velleità di disputare la massima competizione europea per la prossima stagione.

Quindi già a partire da domenica sera, quando mancheranno nove partite al termine, si capirà se un buon 90% delle ambizioni della squadra sono fattibili o meno: serve fare risultato al Maradona contro il Napoli di Conte, che viene da un periodo altalenante ed ha assolutamente bisogno dei tre punti per continuare la lotta al titolo contro l'Inter. Ora le parole hanno zero valore, contano solo i fatti. L'ha detto anche Florenzi qualche giorno fa a Sky: "Possiamo puntare al quarto posto, ovvio che è difficile e dobbiamo pensare a quello, partita dopo partita. Dobbiamo giocare veramente come se fosse una finale e non con le chiacchiere. Siamo stati molto bravi a chiacchierare quest’anno ma dobbiamo fare di più con i fatti".

Questa la classifica aggiornata che riguarda le squadre coinvolte:

4. Bologna 53

5. Juventus 52

6. Lazio 51

7. Roma 49

8. Fiorentina 48

9. Milan 47

Questo è il calendario che riguarda tutte le squadre coinvolte:

30ª GIORNATA

Fiorentina - Atalanta

Juventus - Genoa

Lazio - Torino

Lecce - Roma

Napoli - Milan

Venezia - Bologna

31ª GIORNATA

Atalanta - Lazio

Bologna - Napoli

Milan - Fiorentina

Roma - Juventus

32ª GIORNATA

Atalanta - Bologna

Fiorentina - Parma

Juventus - Lecce

Lazio - Roma

Udinese - Milan

33ª GIORNATA

Bologna - Inter

Cagliari - Fiorentina

Genoa - Lazio

Milan - Atalanta

Parma - Juventus

Roma - Hellas Verona

34ª GIORNATA

Fiorentina - Empoli

Inter - Roma

Juventus - Monza

Lazio - Parma

Udinese - Bologna

Venezia - Milan

35ª GIORNATA

Bologna - Juventus

Empoli - Lazio

Genoa - Milan

Roma - Fiorentina

36ª GIORNATA

Atalanta - Roma

Lazio - Juventus

Milan - Bologna

Venezia - Fiorentina

37ª GIORNATA

Fiorentina - Bologna

Inter - Lazio

Juventus - Udinese

Roma - Milan

38ª GIORNATA

Bologna - Genoa

Lazio - Lecce

Milan - Monza

Torino - Roma

Udinese - Fiorentina

Venezia - Juventus