CorSera - Contro la Lazio per riprendere la corsa in campionato: Pioli vuole ritrovare il suo Milan

© foto di © DANIELE MASCOLO

Non sono stati giorni facili a Milanello dopo la deludente e pesante sconfitta in Supercoppa contro l'Inter. Perdere un derby è dura, se poi vale anche un trofeo lo è ancora di più. Ma al di là di questa partita, è il periodo che sta vivendo il Milan che preoccupa, anche se ieri in conferenza stampa Stefano Pioli ha dichiarato di aver capito quali sono i problemi della sua squadra e di sapere come risolverli.

QUESTIONE PSICOLOGICA - Stasera alle 20.45 all'Olimpico di Roma si saprà se è veramente così o se il momento complicato continuerà. Il Milan sarà ospite della Lazio nello stadio in cui lo scorso 24 aprile diede una scossa importante nella corsa scudetto grazie al gol decisivo di Tonali al 93' sempre contro i biancocelesti. Come spiega stamattina il Corriere della Sera, dietro al periodo no dei rossoneri, la questione è prima di tutto psicologica e Pioli dovrà lavorare soprattutto su questo aspetto se vorrà ritrovare presto il suo Milan.

VOGLIA DI RISCATTO - A Milanello c'è grande voglia di riscatto e di riprendere la corsa in campionato dopo gli ultimi risultati deludenti. Non sarà facile perchè davanti il Diavolo si troverà una squadra come la Lazio che sta bene, che sta attraversando un buon momento di forma e che è molto temibile anche se mancherà il suo bomber Immobile. L'obiettivo del Milan è solo uno: tornare alla vittoria e porre fine al momento difficile.