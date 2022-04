CorSera - Due diligence in corso, poi signing e closing: queste le prossime tappe della cessione del Milan a Investcorp

MilanNews.it

Procede spedita e nella massima riservatezza la trattativa tra Elliott e Investcorp per il Milan che ben presto potrebbe quindi cambiare proprietario. Il fondo del Bahrain, che è pronto ad investire 1,1 miliardi di euro per assicurarsi il club di via Aldo Rossi, sta svolgendo la due diligence che dovrebbe essere completata nei prossimi giorni. La chiusura di questo affare, come riferisce il Corriere della Sera in edicola stamattina, è dunque sempre più vicina.

PROSSIME FASI - Il noto quotidiano spiega che, una volta terminata questa fase di analisi dei conti del Milan, dovrebbe essere definito il signing, vale a dire il passaggio tecnico in cui viene fissato il valore dell’operazione: qualcuno sostiene che potrebbe avvenire già questo venerdì, ma con ogni probabilità ci vorrà qualche giorno in più. Il passaggio successivo è invece il closing, cioè l'effettivo passaggio delle azioni da Elliott a Investcorp, che però difficilmente avverrà prima della fine del campionato perchè nessuno vuole distrarre la squadra di Stefano Pioli che è ancora in piena corsa per vincere lo scudetto.

CHIUSURA VICINA - La trattativa è ben avviata, molti nodi sono stati già sciolti e la chiusura sembra essere davvero imminente. Una volta chiuso l'affare, per il Milan inizierà una nuova era: Investcorp punta infatti a far crescere ulteriormente il Diavolo sia in campo, quindi rendendo la formazione rossonera sempre più competitiva, che fuori, aumentando i ricavi e diminuendo così il gap con gli altri top club europei.