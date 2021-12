CorSera - Emergenza e stanchezza, il Milan si è sgonfiato: ora bisogna invertire in fretta la tendenza

Non è più il Milan di un paio di mesi fa, inutile girarci intorno. È una squadra diversa, più timida e insicura, meno consapevole dei propri mezzi. Ci sta: una flessione, nel corso di una stagione, è fisiologica, capita a tutti. Pioli, però, dando un’occhiata all’infermeria e al calendario, non può certo stare sereno.

Un fine 2021 col brivido

Il Milan, rispetto all’Inter capolista, ha un doppio impegno molto più difficile in quest’ultimo giro del 2021: domenica il big match con il Napoli, uno scontro diretto che dirà tantissimo sulle ambizioni di rossoneri e azzurri, poi, tre giorni dopo, la trasferta di Empoli, contro una delle compagini più in forma del momento. Insomma, sarà un finale di anno da vivere col cuore in gola e le dita ben incrociate. Perché perdere altri punti per strada, alla luce di una classifica così affollata nei piani alti, potrebbe compromettere tutto.

Vietato sbagliare ancora

Come sottolinea il Corriere della Sera, l’eliminazione dalla Champions sembra aver sgonfiato il Milan, che è sembrato stanco e involuto nelle ultime uscite. Gli infortuni, ovviamente, hanno avuto un peso considerevole: Pioli, infatti, convive da mesi con l’emergenza e, in questo senso, non avere le Coppe europee tra febbraio e marzo potrebbe essere un aiuto. Ma bisogna invertire in fretta la tendenza: i rossoneri hanno vinto solo due delle ultime sei gare, ora non si può più sbagliare.