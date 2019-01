CorSera - Gattuso e il Milan spiazzati da Muriel: ora Leo punta su Carrasco. E occhio a Gabbiadini

Il mercato del Milan comincia in salita. È vero, i rossoneri hanno già messo a referto un colpo da 30 e passa milioni (il talento Paquetà), ma sono rimasti spiazzati da Muriel, il jolly d’attacco che Gattuso cercava. Ora è Leonardo è costretto a reperire un nuovo attaccante che sappia ricoprire tutti i ruoli offensivi, un esterno che sappia anche agire da centravanti.

NUOVA IDEA - Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, due settimane fa Leo aveva sondato il terreno con Silvio Pagliari, agente di Manolo Gabbiadini, ora al Southampton. Di recente non ci sono stati contatti fra le parti, ma non è escluso che possano riprendere nei prossimi giorni. Una pista alternativa conduce all’ex giocatore dell’Atletico Madrid Yannick Carrasco, da febbraio ai cinesi del Dalian Yifang. Potrebbe essere il belga, dunque, il rinforzo atteso da Gattuso.

DE PAUL IN SALITA - Attenzione, dunque, a questa nuova ipotesi di mercato. Anche perché la strada che porta a Rodrigo De Paul - altro calciatore che piace molto ai vertici di via Aldo Rossi - si fa sempre più in salita. L’udinese, infatti, non ha intenzione di privarsi dell’argentino a gennaio: i friulani si aspettano in estate l’offensiva dell’Inter.