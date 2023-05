CorSera - Giroud regala la Champions al Milan: i rossoneri conquistano l’obiettivo (minimo) che salva la stagione

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Bastava un solo punto, ma alla fine ne arrivano tre e il Milan può festeggiare la conquista del pass per la fase a gironi della Champions League 2023-2024. La vittoria di ieri sera in casa della Juventus permette ai rossoneri di conquistare l'obiettivo minimo che salva la stagione del Diavolo. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che aggiunge che nelle casse del club di via Aldo Rossi entreranno così altri 50 milioni di euro che dovranno servire per rinforzare ulteriormente la rosa milanista.

CI PENSA GIROUD - Ieri contro i bianconeri, il Milan ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo: la partita non è stata bella, ritmi bassi, tanti errori, poche emozioni, ma alla fine per i rossoneri quello che conta è aver ottenuto i punti che servivano per qualificarsi alla prossima Champions. L'eroe della serata, ancora una volta, è stato Olivier Giroud che quando le partite contano risponde sempre presente. La rete di testa segnata al 40' è stata bellissima, una delle più belle segnate da quando veste la maglia del Milan: cross dalla trequarti di Calabria, il francese si stacca dalla marcatura di Gatti e colpo di testa mentre sta arretrando che si insacca all'angolino.

SERVONO RINFORZI - Il Diavolo ha centrato così il suo obiettivo minimo in campionato con un giornata di anticipo e ora può iniziare a pensare alla prossima stagione. Nel post-partita di ieri, Stefano Pioli è stato piuttosto chiaro: "Se vogliamo essere competitivi sia in Italia sia in Europa la squadra va migliorata, giovani o vecchi non importa, deve decidere il club. Se si punta sui giovani bisogna aspettare: inutile che faccio sempre gli esempi di Leao e Tonali. Credo che il club debba portare la sua idea avanti, è un progetto virtuoso. In campionato abbiamo dato meno di quello che potevamo, ma questo traguardo è bellissimo". I soldi della Champions faranno molto comodo al Milan per rinforzarsi soprattutto in mezzo al campo e in attacco.