CorSera - Il ciclone Milan travolge il Cagliari: la squadra di Pioli è organizzata, determinata e affamata

Un grande spettacolo, in campo come sugli spalti. È stata una serata perfetta per il Milan, che si regala una vittoria preziosa in campionato - la seconda in altrettante partite giocate - e arriva alla sosta nel migliore dei modi. Come sottolinea il Corriere della Sera, la squadra di Pioli è un ciclone che, nel primo tempo, travolge il Cagliari.

ORGANIZZAZIONE - Il Milan, con il poker di ieri, risponde a Inter, Lazio, Napoli e Roma, mettendosi in bella mostra di fronte ai 32mila di San Siro. Gioco, spirito di gruppo, qualità: in casa rossonera funziona tutto a meraviglia. E il Diavolo sembra quasi una macchina perfetta, dove tutti si muovono in funzione di un’idea di calcio ben precisa, quella di Pioli: la sua creatura - scrive il CorSera - è organizzata, determinata e affamata.

SPETTACOLO - Ovviamente, serviranno altri test per misurare la vera forza di questo Milan, ma la squadra va già a mille, e si vede. Tonali gioca la sua miglior partita da milanista, Diaz continua a non far rimpiangere Calhanoglu, e poi c’è lui, Olivier Giroud, che si prende San Siro a suon di gol e giocate di grande classe. Insomma, uno spettacolo: la banda di Pioli, bella è convinta, è pronta per il settembre di fuoco che l’attende.