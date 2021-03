CorSera - Il Milan dà un calcio a ogni sospetto di crisi: a Roma vittoria importante per la corsa Champions

Le critiche degli ultimi giorni sono state tante e forse immeritate, anche se il calo era sotto gli occhi di tutti, ma ieri a Roma il Milan di Pioli ha dato un bel calcio ad ogni sospetto di crisi dopo le due sconfitte di fila in campionato contro Spezia e Inter e i due pareggi contro la Stella Rossa in Europa League. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che i rossoneri hanno ottenuto una vittoria fondamentale nella corsa Champions.

RIECCO IL VECCHIO MILAN - Con i tre punti di ieri, il Diavolo resta anche in scia dell'Inter e quindi non molla nemmeno la corsa scudetto, anche se non sarà facile rimontare i nerazzurri che da qui alla fine della stagione saranno impegnati solamente in Serie A. Contro la Roma, la squadra di Pioli gioca un ottimo primo tempo in cui si rivede il vecchio Milan aggressivo e bello da vedere della prima partite di campionato.

TEGOLA INFORTUNI - I rossoneri hanno creato tante occasioni, ma per passare in vantaggio è servito un rigore trasformato da Kessie (nettissimo il fallo su Calabria). Dopo diversi gol sbagliati, è arrivato però il pari di Veretout, ma nella ripresa ecco il nuovo vantaggio milanista con Rebic, che è stato senza dubbio uno dei migliori in campo. Purtroppo, però, Pioli torna a Milano anche con qualche notizia negativa, vale a dire i problemi fisici che hanno costretto Calhanoglu, Ibrahimovic e Rebic ad uscire prima dal campo. La speranza è che non si tratti di nulla di grave, ma intanto il tecnico milanista può essere felice di aver ritrovato il suo vecchio Milan.