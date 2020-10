CorSera - Il Milan dei ragazzini sfida il Celtic: Tonali e Diaz per partire col piede giusto in Europa

Pioli cambia. Lo fa per necessità e per scelta. Contro il Celtic ci saranno alcune novità rispetto al recente derby. Largo ai giovani, come Tonali e Brahim Diaz (in realtà lo sono anche Bennacer e Calhanoglu), per un Milan sempre più "verde" e ambizioso. I rossoneri stanno bene, sono sul pezzo e si apprestano ad affrontare uno dei primi snodi decisivi della stagione, con 6 partite nei prossimi 18 giorni.

TALENTO DIAZ - Il turnover diventa quindi un’arma importante e necessaria. Ma il Milan dei ragazzini è diventato "squadra", guidato da Pioli e da un leader come Ibrahimovic. Le rotazioni, dunque, non spaventano più di tanto. A Glasgow, ad esempio, il tecnico milanista dovrà fare a meno di un pilastro come Calhanoglu, che verrà sostituito da Brahim Diaz. Lo spagnolo - osserva il Corriere della Sera - ha estro, personalità e dinamismo: gli manca qualcosa sotto porta, ma è un giocatore affidabilissimo.

SPAZIO A TONALI - Grande chance anche per Tonali, candidato a un posto da titolare in regia (con Bennacer in panchina). Ventuno anni Brahim, venti Sandro: al Milan dei ragazzini il compito di partire col piede giusto nel girone H di Europa League, che include anche Lille e Sparta Praga. Pioli non ha dubbi sulla qualità della rosa a disposizione.