CorSera - Il Milan ha fretta: Pavlovic in difesa, Fofana a centrocampo e due attaccanti

Il Milan ha fretta di sbloccare il suo mercato perchè ha bisogno di rinforzi importanti se vuole lottare il prossimo anno per lo scudetto. In via Aldo Rossi, hanno ben chiaro in testa che serve almeno un rinforzo per reparto e per questo stanno lavorando per dare il prima possibile la rosa completa a Paulo Fonseca.

DOPPIO ATTACCANTE L'edizione odierna del Corriere della Sera fa il punto sul mercato milanista, partendo dalla priorità assoluta, cioè l'attaccante: i rossoneri hanno di fatto chiuso per Alvaro Morata, atteso già nei prossimi giorni a Milano per le visite mediche e la firma. Ma lo spagnolo potrebbe non essere l'unico innesto in attacco visto che il Milan ha iniziato a muoversi anche per Tammy Abraham, centravanti della Roma. I dirigenti del Diavolo hanno già avuto i primi contatti con i giallorossi e hanno provato ad inserire Luka Jovic nella trattativa, ma hanno ricevuto una risposta negativa dalla società romanista. Le alternative all'inglese sono lo svincolato Depay e Broja del Chelsea.

ALTRI REPARTI - Ma l'attacco non è l'unico reparto da rinforzare. Nella scorsa stagione, la formazione milanista ha incassato troppi gol e per questo servono innesti in grado di dare maggiore solidità al Milan: per il reparto dei centrali difensivi, ai rossoneri piace molto Strahinja Pavlovic, giocatore serbo classe 2001 del Salisburgo, mentre in mezzo al campo manca un centrocampista fisico da piazzare davanti alla difesa e da tempo il primo nome della lista è quello di Youssouf Fofana del Monaco.