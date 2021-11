CorSera - Il Milan non si nasconde più: ora i rossoneri credono per davvero nello scudetto

L'anno scorso era una parolina quasi proibita a Milanello, mentre ora i rossoneri non si nascondono più e credono per davvero nello scudetto: a riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che tutti i giocatori del Milan hanno la consapevolezza di avere i mezzi per lottare fino alla fine per la vittoria finale. Ovviamente non sarà facile perchè la concorrenza è tanta e agguerrita, ma ormai lo scudetto non è più un semplice sogno, bensì un obiettivo concreto.

QUASI PERFETTO - L'inizio di campionato del Diavolo è stato quasi perfetto: dieci vittorie in undici partite giocate, 31 punti su 33 ottenuti, solo il Napoli sta tenendo il passo dei rossoneri. Ora il Milan è atteso dal derby contro l'Inter (domenica sera), dopo la sosta per le nazionali ci sarà l'insidiosa trasferta di Firenze, poi quattro match sulla carta più abbordabili contro Sassuolo, Genoa, Salernitana e Udinese e infine il 19 dicembre il tanto atteso scontro diretto con il Napoli a San Siro.

UN MATCH ALLA VOLTA - Ma Stefano Pioli non vuole guardare troppo avanti, il suo Milan deve pensare ad una partita alla volta: domani sera ci sarà il Porto in Champions League, poi arriverà il derby contro l'Inter che potrebbe essere lo snodo fondamentale della stagione milanista. Per fortuna, il tecnico rossonero sta piano piano recuperando tutti gli infortunati perchè per raggiungere davvero l'obiettivo scudetto c'è bisogno dell'aiuto di tutti.