CorSera - Il Milan riparte anche in campionato: Lecce battuto, decisivo il solito Leao

In attesa dell'euroderby, il Milan ha il dovere di pensare al campionato dove gli ultimi passi falsi hanno complicato (e non poco) la corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League. Ieri contro il Lecce, i rossoneri sono finalmente tornati alla vittoria in Serie A e hanno così agganciato la Roma al quarto posto, anche se i giallorossi devono ancora giocare (stasera contro l'Atalanta).

CI PENSA LEAO - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che, raccontando la vittoria milanista contro il Lecce, spiega che a decidere la sfida è stato ancora una volta Rafael Leao: dopo la grande prestazione di martedì scorso in Champions League contro il Napoli, il portoghese si è ripetuto contro i pugliesi, segnando una doppietta e regalando tre punti d'oro per la classifica al suo Milan. Il primo gol è arrivato con un "insolito" colpo di testa, mentre il secondo è stata una rete "alla Leao": cavalcata palla al piede da cinquanta metri, dribbling sul difensore e diagonale perfetto di sinistro che ha battuto Falcone.

ORA TESTA ALLA ROMA - I rossoneri dovevano ripartire in campionato e lo hanno fatto perchè il pensiero di molti è già rivolto all'euroderby, ma tutti sanno anche benissimo che la corsa al quarto posto e ai suoi 50 milioni di euro è fondamentale. Un match molto importante che potrebbe dire molto è in programma sabato prossimo quando il Diavolo sarà impegnato in casa della Roma: "Dobbiamo pensare solo a quella partita, gli scontri diretti saranno decisivi, il sogno Champions c’è ma lo tireremo fuori tra qualche settimana" ha spiegato Stefano Pioli nel post-partita. Ora la priorità è dunque il campionato e la sfida contro i giallorossi, per il derby di Champions League c'è ancora un po' di tempo.