CorSera - "La squadra è unita e conta più dei singoli": nel Milan di Fonseca ora non ci sono più intoccabili

Quella di sabato sera contro l'Udinese a San Siro è stata la vittoria di Paulo Fonseca che con le sue scelte forti ha lanciato un messaggio a tutto il gruppo: "La squadra è unita e conta più dei singoli" le sue parole dopo la partita che fanno capire benissimo che ora non ci sono più intoccabili e il Milan viene prima di tutto.

NON CI SONO INTOCCABILI - Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che si concentra ovviamente soprattutto sull'esclusione di Rafael Leao, che è rimasto in panchina per tutta la partita. Domani sera a San Siro arriva il Bruges, una partita che i rossoneri non possono assolutamente sbagliare dopo le due sconfitte nelle prime due gare europee contro Liverpool e Bayer Leverkusen. L'attaccante portoghese dovrebbe ritrovare una maglia da titolare contro i belgi, ma anche lui, come tutti gli altri giocatori, non giocherà più per diritto divino e dovrà guadagnarsi tutto.

LA REAZIONE DI LEAO - Il coraggio di Fonseca è stato dunque premiato, anche perchè chi ha giocato al posto dei titolarissimi ha risposto alla grande, come per esempio Okafor e Chukwueze, quest'ultimo autore del gol che ha deciso il match contro l'Udinese. Leao è avvisato e da lui ci si aspetta una reazione importante domani sera in Champions League: caricato dalla panchina di sabato e desideroso di mettersi in mostra, contro i belgi tutti vogliono vedere il vero Rafa.