CorSera - Milan, 30 giorni di fuoco: dalla Supercoppa al campionato, ora Gattuso deve cambiare marcia

La corsa Champions appassiona, senza dubbio, più di quella tricolore, a conti fatti già chiusa nonostante ci sia ancora un intero girone di ritorno da giocare. Dietro, invece, i giochi sono apertissimi: dai 32 punti della Lazio fino ai 26 della Fiorentina ci sono sette squadre in fila, una appiccicata all’altra. In palio c’è il quarto posto, che vuol dire quasi 40 milioni in cassa e una vetrina europea niente male.

GIORNI INFUOCATI - Come evidenzia il Corriere della Sera, la corsa all’oro, oltre alla Lazio, riguarda soprattutto Milan e Roma. Tra rossoneri e giallorossi sarà una battaglia feroce, con Gattuso e Di Francesco che si giocano la panchina. Il quarto posto è l’obiettivo minimo fissato dalla società milanista: senza, il fallimento è assicurato. Per il Milan i prossimi trenta giorni saranno di fuoco: dall’insidiosa trasferta di Coppa Italia con la Sampdoria alla sfida di Supercoppa con la Juventus, fino all’avvio in campionato contro Genoa, Napoli, Roma, Cagliari e Atalanta.

ACCELERATA - Insomma, Gattuso deve cambiare marcia. Perché il Milan visto contro la Spal, nonostante la vittoria, non basta. I rossoneri sono riusciti a chiudere il girone d’andata con 6 punti in più rispetto all’anno precedente, ma non hanno convinto. Senza Biglia manca ordine a centrocampo, anche l’assenza di Bonaventira si è fatta sentire. Il gioco d’attacco vive sull’estro di Suso e spera nella rinascita di Higuain. La corsa Champions entra nel vivo, ora bisogna accelerare.