CorSera - Milan, allarme rosso: fuori anche Rebic. Col Sassuolo snodo cruciale... in emergenza

Altro giro, altro infortunio, altro titolare ko. Non c’è niente da fare: come evidenzia l’edizione odierna del Corriere della Sera, la maledizione del Milan continua. Dopo la difesa, ora è allarme rosso anche in attacco, visto che Rebic (non convocato per la delicata trasferta di Reggio Emilia) si è aggiunto alla lunga lista degli assenti.

ALMENO THEO C’È - Contro il Sassuolo, dunque, mister Pioli dovrà fare a meno di Kjaer, Gabbia, Bennacer, Ibrahimovic e del già citato Rebic. L’unica buona notizia è il recupero di Theo Hernandez, che agirà come sempre sul binario di sinistra: la sua propulsione sarà certamente d’aiuto. Il momento è difficile, sottolinea il noto quotidiano: i due pareggi con Parma e Genoa, infatti, hanno inevitabilmente eroso le certezze dei rossoneri e consentito all’Inter (oggi impegnata a San Siro contro lo Spezia) di portarsi a meno uno.

EMERGENZA - La gara contro il Sassuolo rappresenta quindi uno snodo cruciale per il Milan. Una sfida, però, che la squadra di Pioli dovrà affrontare in totale emergenza. Anche oggi la formazione rossonera avrà un’età media bassissima, sui 23 anni. E nel corso della partita potrebbe anche abbassarsi se dovesse entrare in campo il 17enne svedese Emil Roback, convocato per il match del "Mapei Stadium" viste le tante, troppe defezioni in rosa.