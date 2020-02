CorSera - Milan, c'è grande ottimismo su Ibra: contro l'Inter ci sarà

"Grande ottimismo": è questo, secondo quanto rivela questa mattina il Corriere della Sera, quello che filtra da Milanello in merito al recupero di Zlatan Ibrahimovic per il derby di domenica sera. Ieri lo svedese si è allenato a parte, ma contro l'Inter sarà regolarmente a disposizione di Stefano Pioli che lo schiererà in attacco insieme a Rafael Leao.

PROBLEMI RISOLTI - Il numero 21 milanista ha risolto i due problemi che lo avevano costretto a saltare la sfida contro il Verona, cioè l'influenza e il leggero affaticamento al polpaccio. Con Ibra in campo, è evidente che sia tutto un altro Milan e quindi i rossoneri non possono assolutamente fare a meno di Zlatan se vogliono ottenere un risultato positivo nel derby di domenica. L'attaccante svedese è il leader e la guida del Diavolo e tutti danno qualcosa in più quando è in campo.

IBRADIPENDENZA - Tano che in molti parlano già di "ibradipendenza": domenica contro il Verona, si è visto un Milan più spento senza Ibra, il quale, in un solo mese, ha cambiato la squadra rossonera. Il derby è una partita speciale e lo è soprattutto per lo svedese che in passato ha vestito anche la maglia dell'Inter: domenica gran parte dello stadio lo fischierà, ma questo non preoccupa lo svedese che sarà ancora più carico.