CorSera - Milan, Camarda titolare a Cagliari. Per Fonseca non è un ripiego: "Conta la qualità, non l’età"

Milan, Camarda titolare a Cagliari. Per Fonseca non è un ripiego: "Conta la qualità, non l'età"

Dopo il trauma cranico rimediato da Alvaro Morata in allenamento in seguito ad un durissimo scontro testa contro testa con Strahinja Pavlovic, sembrava scontato che a sostituire lo spagnolo contro il Cagliari come centravanti titolare sarebbe stato Tammy Abraham. E invece Paulo Fonseca ha stupito tutti e ieri in conferenza stampa ha annunciato che a giocare dal primo minuto al centro dell'attacco milanista sarà Francesco Camarda che, a 16 anni, 7 mesi e 30 giorni, diventerà il secondo rossonero più giovane di sempre ad esordire da titolare dopo Giuseppe Sacchi (a 16 anni, 7 mesi e 17 giorni nel 1942).

IL CORAGGIO DI FONSECA - Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che aggiunge che per un solo giorno il gioiellino del settore giovanile del Diavolo scalzerà Gigio Donnarumma dalla seconda posizione di questa speciale classifica. A Fonseca non manca certamente il coraggio, anche se ieri in conferenza stampa ha spiegato perchè la scelta è caduta su Camarda: "La scelta di puntare su Francesco non è sorprendente. Lavora ogni giorno con noi e tutti nel club credono nelle sue qualità. I giocatori non hanno età, hanno qualità. Penso che Camarda sia più pronto di Abraham per sostituire Morata: ho fiducia totale in lui. Ha 16 anni, ma è maturo. Ha coraggio, lavora tanto per la squadra difensivamente. Quando Alvaro si è fatto male, non ho avuto un solo dubbio su chi lo avrebbe sostituito a Cagliari".

NON E' UN RIPIEGO - Per Fonseca, non si tratta quindi di un ripiego, ma di un'opportunità assolutamente meritata. Nelle ultime due stagioni, Camarda ha gà battuto alcuni record davvero incredibili: l'anno scorso, più precisamente il 25 novembre 2023, Stefano Pioli lo ha fatto esordire in Serie A a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, facendolo diventare il più giovane debuttante nella storia del massimo campionato italiano. Qualche settimana fa, invece, a San Siro contro il Club Brugge, Francesco è stato il più giovane esordiente italiano e del Milan in Champions League. Stasera Camarda festeggerà l'ennesimo record, ma la sensazione è che è destinato ad infrangere un primato dopo l’altro.