CorSera - Milan, con la Juve non è più solo una sfida Champions: in palio c’è anche Donnarumma

È La sfida più attesa, un vero e proprio spareggio Champions. Juventus-Milan non è mai una partita come le altre, ma stavolta - forse! - vale ancora di più. Il confronto tra i due club, infatti, è stato "appesantito" negli ultimi giorni da questioni extra campo che non possono non essere tenute in considerazione.

GIGIO IN PALIO - Come riporta il Corriere della Sera, stavolta Juve-Milan non finirà al 90esimo: la gara, infatti, è destinata ad avere uno strascico di mercato. Con ogni probabilità, chi tra le due si aggiudicherà la qualificazione alla prossima edizione della Champions League potrà contare su Donnarumma, il quale sta vivendo un periodo piuttosto tormentato. Gigio non è sereno, dopo il confronto avvenuto sabato mattina a Milanello con gli ultras rossoneri, ma allo Stadium scenderà in campo, perché Pioli e il Milan non si lasceranno condizionare da fattori esterni.

LA SITUAZIONE - Maldini ha deciso di "congelare" tutte le trattative per i rinnovi di contratto fino a giugno. Sul fonte Donnarumma, la società ritiene di aver presentato - con la proposta di 8 milioni - la migliore offerta possibile e non intende spingersi oltre. I vertici di via Aldo Rossi sperano che Gigio accetti il prolungamento, ma nel frattempo, per cautelarsi, hanno già "bloccato" il francese Mike Maignan del Lille.