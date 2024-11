CorSera - Milan, dov'è finito il vero Theo? Si accende solo nei big-match. E il rinnovo per ora non arriva...

Dov'è finito il vero Theo Hernandez? Se lo chiedono i tifosi del Milan e anche il Corriere della Sera in edicola questa mattina che analizza i tanti, anzi troppi errori che ha commesso il francese in questa prima parte della stagione 2024-2025. A questi si aggiungono poi comportamenti e atteggiamenti che non sono da lui come la sceneggiata del cooling break di Roma, l’ammutinamento di Firenze col rigore rubato a Pulisic e poi sbagliato, gli insulti all’arbitro con la fascia da capitano e l’espulsione a partita finita.

ERRORI E ATTEGGIAMENTO - Gli ultimi errori sul campo sono arrivati sabato nel pareggio per 3-3 contro il Cagliari che sono costati due punti pesantissimi al Milan. Theo Hernandez, che contro i sardi è stato il peggiore in campo, non è più lui e sta mettendo in mostra evidenti lacune difensive che non si vedevano da tempo. Oltre a questo, forse la cosa che preoccupa di più sono l'atteggiamento e il linguaggio del corpo: a volte sembra addirittura non aver nemmeno voglia di giocare, a meno che il Diavolo non sia impegnato in qualche big-match e allora in quel caso il francese riesce a trovare le motivazioni giuste.

NODO RINNOVO DI CONTRATTO - Sabato dopo il pareggio di Cagliari, Paulo Fonseca è stato giustamente duro nei suoi confronti: "Non si possono prendere gol così, Theo deve migliorare difensivamente e stiamo lavorando per correggerlo". Un peso in tutta questa vicenda ce l'ha sicuramente il nodo del contratto che scade nel 2026. Per ora il prolungamento non arriva perchè non c'è accordo sull'ingaggio, con il francese che chiede di passare dagli attuali 4,5 a 6,5-7 milioni di euro, in linea dunque con lo stipendio di Rafael Leao che è il più pagato della rosa milanista. Sullo sfondo c'è sempre il Bayern Monaco che osserva con grande attenzione la situazione di Theo, anche se chi gli sta vicino assicura che a Milano sta bene e che la sua intenzione è di restare in rossonero.