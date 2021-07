CorSera - Milan, ecco Giroud: vice Ibra ma non solo, Pioli vuole farli giocare anche in coppia

Dopo lo sbarco ieri sera a Linate, oggi è la giornata delle visite mediche con il Milan per Olivier Giroud, il quale successivamente si recherà a Casa Milan per la firma sul biennale (con opzione per un altro anno) da 3,5 milioni di euro a stagione. La trattativa con il Chelsea è stata più lunga del previsto e per sbloccarla è servito l'intervento del club rossonero che ha accettato di pagare un piccolo indennizzo ai Blues per liberare il francese.

PROFILO ESPERTO - Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, il Milan cercava per l'attacco proprio un giocatore come Giroud, vale a dire un profilo esperto e vincente da inserire in una squadra piena di giovani: "È un campione e un giocatore affidabile, che può portare esperienza a una squadra che è molto giovane" le parole del dt milanista Paolo Maldini mercoledì alla presentazione dei calendari di Serie A. Toccherà a lui, insieme a Ibrahimovic e a Kjaer, trascinare il Diavolo nella prossima stagione nella quale ci sarà il ritorno in Champions League dopo diversi anni.

INSIEME - Giroud è stato preso come vice Ibrahimovic, ma non solo: Stefano Pioli sta pensando infatti di schierarli anche insieme in qualche partita. Magari servirà un cambio di modulo, ma nei piani del tecnico rossonero c'è anche questa idea. Nelle loro lunghe carriere, sia Zlatan che Olivier hanno già dimostrato di sapersi integrare alla grande con attaccanti di tutti i tipi, quindi non sarà assolutamente un problema per loro giocare in coppia.