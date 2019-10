CorSera - Milan, ecco Pioli il normalizzatore: il suo slogan sarà "semplicità"

Da ieri, Marco Giampaolo non è più ufficialmente l'allenatore del Milan, anche se in via Aldo Rossi questa decisione era stata già presa da qualche giorno. Al suo posto arriva Stefano Pioli che oggi firmerà il suo nuovo contratto con il club rossonero che ha virato su di lui dopo che è fallito l'affondo milanista per Luciano Spalletti. Nel pomeriggio, l'ex tecnico di Lazio, Fiorentina e Inter dirigerà anche il suo primo allenamento a Milanello.

SEMPLICITA' - Come spiega l'edizione odierna del Corriere della Sera, Pioli è stato scelto per normalizzare un gruppo in tilt: il suo slogan sarà "semplicità" per provare a riaprire una stagione che rischia di essere finita quasi prima di iniziare. Il nuovo allenatore rossonero è arrivato ieri a Milano, ma già nelle ore precedenti aveva discusso al telefono del progetto con Maldini e Boban, i quali garantiscono per lui e sono convinti che può riuscire a far rinascere il Diavolo.

BIENNALE - Dopo la cena di ieri sera con la dirigenza, questa mattina Pioli, che guadagnerà 1,5 milioni di euro con un bonus Champions da 500 mila euro, sarà a Casa Milan per firmare un contratto biennale, anche se esiste un gentlemen’s agreement secondo il quale, se non dovesse raggiungere la qualificazione alle coppe europee, l’accordo si scioglierebbe a giugno. I tifosi non hanno preso bene la scelta di Pioli, il quale spera di riuscire a far ricredere tutti.