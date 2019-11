CorSera - Milan, finalmente i primi tre punti di Pioli: contro la Spal la decide il giocatore più contestato

Dopo un pareggio contro il Lecce e una sconfitta contro la Roma, ieri sera contro la Spal è finalmente arrivata la prima vittoria di Stefano Pioli sulla panchina del Milan: un successo sofferto, ma meritato, quello dei rossoneri che si allontanano così dalle zone pericolose della classifica. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che riporta che a decidere il match è stato il giocatore più contestato in questo avvio di stagione del Diavolo, cioè Suso.

CI PENSA SUSO - Lo spagnolo, che ha iniziato la gara dalla panchina, è stato il calciatore che ha ricevuto più fischi durante la lettura delle formazioni, ma nella ripresa, dopo aver preso il posto di Castillejo, ha regalato tre punti d'oro al Milan con un bel gol su punizione, una delle sue specialità. La formazione milanista non è ancora guarita perchè il primo tempo è stato ancora una volta molto negativo, ma nella ripresa si è visto uno spirito diverso e questo successo è una boccata d’ossigeno per il Diavolo.

ATTEGGIAMENTO DIVERSO - Il Milan deve ripartire dalla voglia e dalla rabbia che i giocatori hanno messo in campo nel secondo tempo: si è visto infatti un atteggiamento diverso, forse dettato dalla disperazione, ma che ha comunque permesso ai rossoneri di portare a casa una vittoria in casa dopo esattamente due mesi. Il momento difficile non è superato, il Milan deve ancora ritrovare se stesso e l’identità perduta, ma in vista dei prossimi impegni contro Lazio, Juventus e Napoli, la vittoria di ieri sera è un buon punto di ripartenza.