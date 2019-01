CorSera - Milan, Gattuso vuole tenere Higuain: la Supercoppa potrebbe cambiare tutto. Sarri però insiste per il Pipita

Mercoledì in Supercoppa contro la Juventus, il Milan non si giocherà solo il trofeo, ma anche le poche possibilità di convincere Gonzalo Higuain a restare a Milan: è questa la convinzione di Rino Gattuso che spera che, in caso di successo a Gedda, sia più facile trattenere il Pipita, il quale continua ad essere nel mirino del Chelsea. L'argentino, come conferma anche gli sta più vicino, vive alla giornata e per ora è concentrato solo sul match contro i bianconeri, ma l'interesse di Sarri lo intriga parecchio.

LA CONVINZIONE DI RINO - Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che riporta le parole di ieri di Gattuso a Sky: "Speriamo riesca a buttarla dentro, potrebbero cambiare tante cose. In questo momento bisogna stargli vicino, farlo sentire importante, coccolarlo. Poi vedremo quello che succederà". Parole che confermano ancora una volta che il futuro al Milan di Higuain è tutt'altro che certo, anzi è l'esatto contrario. Rino punterà comunque su di lui in Supercoppa ed è convinto che, con una grande prestazione contro la Juve, sarebbe poi più semplice convincerlo a non andarsene.

AFFARE DIFFICILE - Il Pipita sta riflettendo da tempo sulla sua situazione, anche se è il primo a sapere che il passaggio al Chelsea non è per nulla semplice, anche perchè in ballo non ci sono solo Milan e Blues, ma anche la Juventus che è la proprietaria del suo cartellino. Le parti ci starebbero però provando a trovare una soluzione, magari con un prestito oneroso per 18 mesi con una clausola per il riscatto obbligatorio a determinate condizioni. In caso di addio di Higuain, Morata e Piatek sono i principali obiettivi di Leonardo e Maldini, ma Gattuso continua a sperare nella permanenza dell'argentino.