CorSera - Milan, Ibra non basta: pari deludente contro la Samp e San Siro fischia

Il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic ha riportato grande entusiasmo nell'ambiente milanista, ma purtroppo questo non è bastato per vedere un Milan diverso contro la Samp: il Diavolo doveva infatti vincere a tutti i costi dopo la disfatta di Bergamo prima di Natale e invece non è andato oltre ad un deludente 0-0 contro i blucerchiati. Il match si è concluso tra i fischi assordanti dei quasi 60 mila tifosi presenti a San Siro.

ATTACCO FLOP - Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che Ibra non può bastare per risolvere i problemi della squadra rossonera, che non ha segnato nemmeno un gol per la terza gara di fila in campionato. L'attacco milanista continua quindi ad avere grandi difficoltà: l'ingresso nella ripresa dello svedese al posto di Piatek ha dato una scossa al Milan, ma nemmeno lui ha saputo regalare il gol vittoria al Diavolo.

GRAZIE GIGIO - La gara è finita tra i fischi dei tifosi che ieri si aspettavano certamente una prestazione diversa dai rossoneri, che invece devono ringraziare ancora una volta Gigio Donnarumma il quale ha salvato la porta milanista con due grandi interventi nella ripesa, entrambi su Gabbiadini. I numeri dell'attacco del Milan sono davvero preoccupanti: tre match senza segnare, 17° reparto offensivo della Serie A, solo Spal, Udinese e Sampdoria hanno fatto peggio. Intanto però il tempo passa e l'Europa è sempre più lontana.