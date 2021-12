CorSera - Milan, idea Diallo per la difesa ma il PSG deve aprire al prestito

Ufficialmente il mercato invernale inizierà il 3 gennaio 2022, ma in via Aldo Rossi sanno già benissimo qual è la priorità per il Milan, cioè prendere un difensore centrale che possa sostituire l'infortunato Simon Kjaer, la cui stagione è purtroppo già finita. I nomi che si fanno sono tanti, l'unica certezza al momento è la strategia del club rossonero che vuole chiudere un'operazione "alla Tomori", quindi in prestito con diritto di riscatto.

TANTI NOMI - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che con questa formula il Diavolo avrebbe la possibilità di valutare da vicino il giocatore e decidere poi con calma in estate se fare o meno un investimento importante. Il Milan sta ovviamente valutando diversi profili, la maggior parte che hanno tra i 21 e i 23 anni: nella lista di Maldini e Massara ci sono per esempio i nomi di Botman del Lille (costa 30 milioni di euro), Lucumi del Genk (25 milioni) e Szalai del Fenerbahçe.

IDEA DIALLO - Ma negli ultimi giorni è spuntata anche un'altra ipotesi, vale a dire Abdou Diallo, 25enne difensore del PSG: il club francese ha bisogno di vendere e quindi avrebbe già aperto alla cessione. La richiesta è di circa 25 milioni, ma il giocatore franco-senegalese è il più maturo e il più pronto. I parigini devono però aprire al prestito, i rossoneri potrebbero andare incontro a Leonardo accettando un obbligo di riscatto condizionato a certi risultati. A queste condizioni l'affare potrebbe anche andare in porto.