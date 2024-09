CorSera - Milan, il derby salva Fonseca ma la fiducia resta a termine: ora servono conferme!

La vittoria di ieri sera nel derby contro l'Inter ha salvato la panchina di Paulo Fonseca che era fortemente a rischio esonero in caso di sconfitta. Il gol di Matteo Gabbia all'89' regala non solo i tre punti al Milan, ma anche un po' di tranquillità al tecnico portoghese che per ora resta al suo posto.

SERVONO CONFERME - Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che specifica però che si tratta di una fiducia a termine perchè non può bastare una partita, seppur importantissima come il derby, per cancellare il pessimo inizio di stagione del Diavolo. Per rinsaldare ancora di più la sua posizione, Fonseca e il suo Milan dovranno dare continuità alla vittoria contro l'Inter nelle prossime partite contro Lecce, Bayer Leverkusen e Fiorentina, altrimenti il derby rischia di essere stato solo un episodio.

CARATTERE E ATTEGGIAMENTO - Ieri però è innegabile che, rispetto alle altre partite di questo inizio di stagione, si è visto qualcosa di diverso. Non solo dal punto di vista tattico, con Fonseca che ha messo in campo due punte come Morata e Abraham insieme dal primo minuto, ma anche (o forse soprattutto) a livello di carattere e atteggiamento. Ora è fondamentale continuare su questa strada anche nelle prossime partite, il successo di ieri nel derby deve essere solo un punto di partenza.