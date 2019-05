CorSera - Milan in sospeso tra Inzaghi e Giampaolo: tutto nel limbo in attesa di Maldini

Tutto in sospeso in attesa di una risposta. Come evidenzia l’edizione odierna del Corriere della Sera, sino a quando Paolo Maldini non avrà accettato la proposta dell’amministratore delegato Ivan Gazidis, tutto resterà nel limbo anche se le idee per quanto riguarda l’allenatore non sono così fumose e conducono a due figure ben precise.

DUE NOMI - In pole ci sarebbero Simone Inzaghi e Marco Giampaolo. Il primo - già per due volte - ha rifiutato il rinnovo di contratto propostogli dalla Lazio e nelle prossime ore Lotito dovrebbe convocarlo nuovamente. Intanto, saggiamente, ha rinviato la partenza per la vacanza negli Stati Uniti programmata per oggi. Giampaolo, invece, orientato a divorziare dalla Samp, aspetta la telefonata giusta che non è ancora arrivata. Sulle tracce del tecnico abruzzese ci sarebbero anche le due romane.

FRETTA - Le alternative, ovviamente, non mancano, ma da questi due nomi dovrebbe/potrebbe uscire il nuovo allenatore del Milan. Questione di tempo, quello che ci metterà Maldini per dare una risposta. In via Aldo Rossi aspettano, ma i giorni a disposizione non sono tanti. C’è una stagione da pianificare e un mercato da impostare: bisogna fare in fretta.