CorSera - Milan, l'operazione rimonta passa da Venezia: è uno snodo cruciale, bisogna accelerare

La Roma è il passato, il presente si chiama Venezia. È vero, tra i lagunari e il Milan c’è un abisso, ma bisogna sempre diffidare delle distanze (in classifica). E Pioli, che ha perso punti per strada contro avversari, sulla carta, alla portata, lo sa bene. Ecco perché, come riporta giustamente il Corriere della Sera, bisogna continuare ad accelerare, a premere sull’acceleratore.

Momento clou della stagione

L’operazione rimonta, dunque, passa dal "Penzo" di Venezia. L’obiettivo è andare al massimo (sempre!) per non avere rimpianti. Niente più slogan, basta abusare della parola scudetto: adesso bisogna solo pedalare, macinare chilometri e vittorie. Lo snodo è di quelli cruciali: il Milan, infatti, punta a fare il pieno fra oggi e il 17 contro lo Spezia, confidando in una contemporanea frenata dell’Inter capolista (impegnata con Lazio e Atalanta). Si può fare, a patto che tutta la squadra resti sul pezzo.

Milan, unica via: la vittoria

Vincere aiuta a convincere, ecco perché - dicevamo - il Milan deve continuare a premere sull’acceleratore. L’Inter corre, ok, ma per arrendersi è presto. I rossoneri devono riuscire a mettere pressione ai "cugini" e hanno un solo modo per farlo: battere il Venezia e dare continuità ai successi con Empoli e Roma. Non ci sono, al momento, strade alternative.