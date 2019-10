CorSera - Milan, le parole non servono più: ora la svolta. Con la Roma occorre una prova di maturità

Vietato sbagliare ancora. Come evidenzia l’edizione odierna del Corriere della Sera, arrivati quasi a un quarto del campionato le parole non servono più, serve la svolta, servono i punti. E servono adesso. Il Milan è già a un bivio e non può permettersi di perdere altro tempo.

L’OCCASIONE - L’ha ammesso lo stesso Pioli, ribadendo un concetto espresso da Maldini in un’intervista a Sky: "Tutti qui al Milan sanno che il club ha certe ambizioni - ha dichiarato il tecnico - e nessuno di noi può permettersi il lusso di aspettare dieci anni". La trasferta dell’Olimpico è una grande occasione: la Roma è a pezzi (sono davvero tante le assenze) e ha nelle gambe la faticaccia di Europa League di giovedì scorso. Ma occorre una prova di maturità. Di tenuta mentale. Su questo, più che sulla tattico, ha lavorato in settimana il neo allenatore.

CONTINUITA’ - Il pareggio con il Lecce nel precedente turno di campionato ha messo in chiaro che, fra le criticità di questo Milan, c’è anche l’incapacità di restare in partita fino alla fine. Pioli si aspetta risposte importanti e sembra intenzionato a puntare sull’undici titolare che tanto bene aveva fatto la scorsa domenica nei primi 30-35 minuiti di gioco. Insomma, a strategia della continuità per dare certezze.