CorSera - Milan, Maignan è guarito: il francese ci prova per il Sassuolo

Dopo la prima sconfitta stagionale in campionato, arrivata sabato a Firenze, il clima a Milanello non era dei migliori ieri: niente drammi ovviamente visto che il Milan è ancora primo in classifica, ma il ko contro la Fiorentina ha fatto male. Mercoledì si torna in campo in Champions League in casa dell'Atletico Madrid, poi domenica pomeriggio a San Siro arriverà il Sassuolo, un match nel quale tra i pali della porta rossonera ci potrebbe essere una clamorosa sorpresa.

RECUPERO SPRINT - Come riferisce questa mattina il Corriere della Sera, Mike Maignan è pronto per tornare in campo e potrebbe farlo già per la sfida casalinga contro i neroverdi: lo staff medico milanista sarebbe infatti riuscito a ridurre i tempi di recupero da 10 a 6 settimane dopo l'operazione al polso a cui il portiere francese si è sottoposto lo scorso 13 ottobre. L'ultima parola spetterà ovviamente a Stefano Pioli, ma i chirurghi hanno dato il loro ok e dunque l'ex Lille punta a tornare in campo già contro il Sassuolo.

MIKE SCALPITA - Maignan è guarito e scalpita per riprendersi il posto in porta: in queste settimane senza di lui, Ciprian Tatarusanu non ha fatto male se non nell'ultima sfida contro la Fiorentina, nella quale ha commesso un grave errore in occasione del primo gol viola (in collaborazione con Gabbia). Ma è chiaro che ritrovare il portiere titolare sarebbe un'ottima notizia per il Milan e per Stefano Pioli il quale deciderà insieme allo staff medico se rimettere subito tra i pali il francese o aspettare ancora qualche giorno.