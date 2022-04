CorSera - Milan, manca uno stoccatore: Pioli non ha un attaccante in doppia cifra in Serie A

MilanNews.it

Doveva essere un turno favorevole al Milan e invece i rossoneri non solo non hanno allungato in classifica sulle concorrenti allo scudetto, ma hanno visto avvicinarsi sia il Napoli che l'Inter. Il deludente 0-0 casalingo contro il Bologna ha lasciato parecchio l'amaro in bocca nella squadra milanista che ora deve dimenticare subito questo mezzo passo falso e riprendere il suo cammino già dal prossimo match contro il Torino.

CRISI DEL GOL - Come riferisce questa mattina il Corriere della Sera, in questo momento il limite maggiore del Diavolo è certamente la fase realizzativa visto che, nelle ultime sei partite tra campionato e Coppa Italia, il Milan ha segnato appena quattro reti. La crisi del gol riguarda in modo particolare gli attaccanti, basti pensare che gli ultimi due marcatori rossoneri sono stati Kalulu e Bennacer.

NESSUNO IN DOPPIA CIFRA - Per capire ancora di più le difficoltà del reparto offensivo milanista basta guardare questo dato: Stefano Pioli non ha nessun attaccante che ha raggiunto la doppia cifra in campionato. A guidare la classifica marcatori rossonera in Serie A ci sono Giroud, Ibrahimovic e Leao, tutti a quota 8 reti. In questo finale di stagione, nella quale si deciderà la corsa scudetto, il Milan deve ritrovare subito i gol degli attaccanti che devono tornare ad essere assolutamente più lucidi sotto porta.