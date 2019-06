CorSera - Milan, missione Real per Maldini e Boban: Ceballos è il sogno, nel mirino anche Odegaard, Reguilon, Mayoral e Hernandez

La prima missione all'estero di Paolo Maldini e Zvonimir Boban è stata molto suggestiva: nella giornata di ieri, infatti, i due dirigenti milanisti sono stati a Madrid dove hanno incontrato Josè Angel Sanchez, direttore generale delle merengues, al quale hanno quali giocatori dei Blancos potessero partire a titolo definitivo o con la formula del prestito. Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che riporta anche i potenziali obiettivi del club di via Aldo Rossi.

SOGNO CEBALLOS - Il grande sogno del Diavolo è Dani Ceballos, 22enne centrocampista spagnolo che si sta mettendo in mostra nell'Europeo Under 21 (è andato in gol nella prima gara contro l'Italia). Il giovane talento del Real è in uscita, ma ha una valutazione piuttosto alta, cioè non meno di 40 milioni di euro. Attenzione poi anche a Martin Odegaard, centrocampista classe 1998 che ha giocato l'ultima stagione in Olanda in prestito al Vitesse. Il norvegese, che i Blancos avevano acquistato quando aveva da poco compiuto 16 anni, può giocare sia da trequartista che da mezzala.

ALTRI OBIETTIVI - Nei discorsi tra Milan e Real sono finiti poi anche altri giocatori, come per esempio Sergio Reguilon, 22enne terzini sinistro spagnolo che è seguito con grande interesse anche dal Napoli. Tra i potenziali obiettivi rossoneri ci sono poi anche Borja Mayoral, attaccante classe 1997 del Real Madrid e della nazionale Under-21 spagnola, e Theo Hernandez, terzino sinistro che ha giocato quest'anno in prestito alla Real Sociedad e che viene monitorato anche dalla Juventus.