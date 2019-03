CorSera - Milan, niente scherzi: Gattuso non abbassa la guardia e invita i suoi a usare la testa

"Lasciamo stare la partita con l’Inter che si prepara da sola, mettiamoci in testa che con il Chievo abbiamo solo da perdere". Discorso che non fa una piega, quello di Gattuso. Come evidenzia il Corriere della Sera, terrorizzato all’idea che i suoi giocatori pensino più al derby che alla sfida contro l’ultima della classe, Rino mette al bando distrazioni e cali di attenzione e punta ad addormentarsi stanotte a +4 sui cugini.

PANCHINA SALDA - Insomma, ora che il terzo posto è una realtà, il rischio per il Milan sono le vertigini d’alta quota. E il tecnico - preoccupato di arginare l’ondata d’euforia - lo sa bene. Gattuso, dunque, non abbassa la guardia nemmeno adesso che le cose sembrano girare per il verso giusto. Molte panchine d’alta classifica sono in preda all’instabilità, mentre quella di "Ringhio", dopo alcune fasi piuttosto turbolente, adesso risulta saldissima.

CAMBI - Spinto dalla necessità di garantire freschezza al suo Milan, sfibrato da una rincorsa condotta quasi sempre dai medesimi titolari, Gattuso effettuerà cambi in ogni reparto. E così Conti e Laxat prenderanno il posto di Calabria e Rodríguez (squalificato), mentre Biglia agirà in cabina di regia (riposa Bakayoko). Là davanti, infine, spazio a Castillejo, che agirà nel tridente nella posizione di Calhanoglu.