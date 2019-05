CorSera - Milan, non è scontato l’addio di Gattuso in caso di quarto posto

Ancora tre partite e poi sarà il momento dei bilanci: la stagione del Milan è stata piena di alti e bassi, ma nonostante le tante difficoltà e i tanti problemi che ci sono stati i rossoneri sono ancora in corsa per il quarto posto, cosa che non succedeva da diversi anni a tre giornate dalla fine del campionato. Il destino del Diavolo non è più nelle proprie mani, ma Rino Gattuso ci crede ancora e comunque non mollerà fino all'ultimo minuto dell'ultima partita: "Per la Champions ce la giocheremo fino alla fine, senza perdere energie a pensare a cosa succede sugli altri campi".

IL FUTURO DI RINO - Non appena sarà terminato il campionato, sarà poi il momento di tirare le somme sulla stagione milanista e soprattutto di prendere una decisione sul futuro di Rino Gattuso: il suo addio sembrava certo a fine anno, ma, secondo il Corriere della Sera, non è così scontato in caso di raggiungimento del quarto posto. Lo stesso allenatore rossonero ha commentato ieri in conferenza stampa le tante voci sul suo conto: "Voi scrivete ma io so cosa ci diciamo con i dirigenti. Pensiamo a fare 9 punti, poi guarderemo la classifica. A quel punto vedremo cosa accadrà".

PAROLE DIVERSE - Parole e frasi che sono diverse da quelle pronunciate da Ringhio qualche settimana fa, quando Gattuso disse "fra due mesi parlo io" in merito al suo futuro. Rino, già salvato più volte da Gazidis in questa stagione, continua a difendere il suo lavoro e vorrebbe che venisse riconosciuto maggiormente sia all'interno che all'esterno del club. Nelle ultime tre gare di campionato, il Milan e il suo tecnico si giocano tanto perchè da come si concluderà la stagione potrebbe dipendere il futuro della società di via Aldo Rossi e della sua panchina.