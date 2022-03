CorSera - Milan, ora il primato in classifica è reale: per lo scudetto dipende tutto dai rossoneri

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Con nove match da disputare è ancora tutto in ballo, ma dopo il pareggio dell'Inter ieri sera contro il Torino, il Milan ha ora il destino solo nelle sue mani: anche vincendo il recupero contro il Bologna, i nerazzurri non potrebbe comunque superare in classifica i rossoneri che quindi, vincendo tutte le partite, avrebbero la certezza di vincere lo scudetto. Ovviamente non sarà facile, ma finalmente tutto dipenderà solo da quello che faranno in campo i ragazzi di Pioli.

VIA IL COMPLESSO DELLE PICCOLE - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il successo milanista contro l'Empoli è stato fondamentale per iniziare a scacciare dalla mente il complesso delle piccole, contro le quali finora il Milan ha perso troppi punti. Certe sfide, come appunto quella contro i toscani, vanno però chiuse prima, anche se va detto che sabato contro la squadra di Andreazzoli i rossoneri non hanno praticamente mai rischiato nulla.

SERVE ACCELERARE - Il Diavolo guarda ora tutti dall'alto, calendario alla mano questo è il momento giusto per accelerare e provare a dare lo scossone definitivo al campionato: nelle prossime giornate, la formazione di Pioli è infatti attesa dai match contro Cagliari, Bologna, Torino e Genoa, tutte sfide assolutamente alla portata dei rossoneri. Contro le piccole, però, il Milan ha sempre faticato e dunque è vietato dare queste sfide per scontate.