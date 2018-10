CorSera - Milan, parola alla difesa: per vincere il derby e sognare la Champions bisogna trovare solidità

Il Milan di Gattuso ha un obiettivo ben preciso: migliorare (e alla svelta) la fase difensiva. Come evidenzia il Corriere della Sera, la difesa rossonera deve darsi una registrata, perché nelle prime sette partite di campionato ha sempre preso gol. La parola d’ordine è solidità: Rino non è ancora riuscito a invertire una tendenza pericolosa che va avanti dalla scorsa stagione.

PROBLEMA - Nel derby è normale aspettarsi i colpi di grandi bomber come Higuain e Icardi, ma a vincere, con ogni probabilità, sarà chi avrà più tenuta. Gattuso, fin qui, ha sempre confermato la coppia Musacchio-Romagnoli, con quest’ultimo che ha saltato per infortunio solo la partita con il Chievo prima della sosta, ma la continuità, almeno per il momento, non ha dato i frutti sperati. Il Milan, infatti, ha già incassato 10 reti, contro le 6 dell’Inter. Insomma, un problema da risolvere.

SCORE - Il Milan ha chiuso lo scorso campionato con 42 gol sul groppone, non tutti ovviamente a carico di Gattuso, subentrato a Montella dopo 14 giornate. Il tecnico rossonero, però, deve chiudere la porta se vuole provare ad arrivare in Champions, perché l’anno passato i conti non tornavano: 24 reti subite in 24 partite. Lo score di Rino in Serie A parla di 31 partite con 34 reti subite e solo 7 gare chiuse con la porta inviolata. Qualcosa va rivisto.