CorSera - Milan, primo no al PSG per Donnarumma: il nodo è Areola

I prossimi saranno i giorni di Gigio Donnarumma, su cui è tornato in forte pressing il PSG: Leonardo, ex dirigente rossonero che è tornato a Parigi come direttore sportivo, vuole il giovane portiere milanista, anche se non sarà facile strapparlo al Milan che con la sua cessione punta a fare una plusvalenza molto importante per sistemare i conti e il bilancio. La trattativa non è in discesa, anzi è probabile che ci vorrà parecchio tempo per trovare l'eventuale quadra.

PRIMA OFFERTA - Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il PSG ha già presentato un'offerta al Milan per Donnarumma: 20 milioni di euro più il cartellino di Alphonse Areola, 26enne portiere della squadra francese. Da via Aldo Rossi è arrivato però un secco no in quanto i rossoneri vorrebbero solo soldi. L'idea sarebbe poi quella di promuovere Reina come titolare e far crescere Plizzari alle sue spalle.

AREOLA NELL'OPERAZIONE - Sembra comunque molto difficile che questa trattativa possa andare in porto senza l'inserimento di Areola, il quale però non viene valutato dal Milan più di 20 milioni di euro. Le due società sono in continuo contatto e stanno trattando soprattutto sulla parte cash, ritenuta per ora troppo bassa dal Diavolo. Areola è però destinato ad entrare nell’operazione.