CorSera - Milan-Sarr, c'è il nodo formula: il Tottenham propende per il prestito secco, i rossoneri vogliono il diritto di riscatto

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan ha seguito per mesi Renato Sanches, ma alla fine è prevalsa la volontà del giocatore portoghese di andare al PSG dove ritroverà Campos e Galtier, vale a dire i due uomini che lo hanno fatto rinascere al Lille. Ora il club di via Aldo Rossi dovrà riordinare le idee e cercare sul mercato un altro centrocampista da inserire nella rosa di Stefano Pioli.

OCCHI A LONDRA - Ai rossoneri è stato proposto Tanguy Ndombelé dal Tottenham, ma le sue richieste di ingaggio sono troppo alte per le casse milaniste. Come riferisce il Corriere della Sera, c'è un altro centrocampista degli Spurs che piace molto al Diavolo: si tratta di Pape Matar Sarr, giocatore classe 2002 che gli inglesi hanno preso la scorsa estate dal Metz e poi lo hanno lasciato un anno in prestito alla squadra francese.

NODO FORMULA - I primi contatti ci sarebbero già stati e il primo passo sarà trovare l'intesa sulla formula visto che gli inglesi propendono per il prestito secco, mentre il Milan vorrebbe inserire il diritto di riscatto perchè non vogliono valorizzare un giocatore di un altro club e vederlo poi andare via senza poterlo trattenere. Ci sarà quindi da discutere e trattare, ma le basi per trovare un accordo sembrano esserci. Intanto il Diavolo si guarda anche intorno e valuta anche piste alternative a Sarr.