CorSera - Milan, scatta l’operazione controsorpasso: vincere per tornare quarti, è il momento di accelerare

Scatta l’operazione controsorpasso. Nel giro di un paio di giorni, il Milan si è ritrovato dal quarto al sesto posto. Tutta “colpa” di Lazio e Roma, che in realtà hanno fatto il loro dovere battendo rispettivamente Empoli e Chievo. Come riporta il Corriere della Sera, oggi i rossoneri, contro un Cagliari inguaiato che ha fatto un punto in 4 partite, hanno il dovere di vincere per riprendersi quel quarto posto faticosamente conquistato grazie a un avvio di 2019 decisamente incoraggiante.

CONFERME - Il Milan ha cambiato aspetto. Forse è meno bello, ma di sicuro è più pratico e risoluto. E non prende più gol (solo 3 nelle ultime 8 gare). Davanti, poi, non ha più un centravanti che frigna, ma uno che segna. Insomma, una squadra decisamente più matura, anche se Gattuso attende conferme: "Vediamo le prossime tre-quattro partite, non sono facili", ha dichiarato ieri nel corso della classica conferenza stampa di vigilia. Parole sagge, quelle pronunciate dal tecnico. Più volte, infatti, il suo Milan, nel corso della stagione, ha illuso e deluso nel giro di poco.

ACCELERATA - Stavolta, però, l’impressione è che sia il momento giusto per tentare l’accelerata. I rossoneri potranno/dovranno sfruttare il fattore campo: 3 delle prossime 4 gare, infatti, sono a San Siro, contro Cagliari, Sassuolo ed Empoli, prima della trasferta sul campo del Chievo. "Ci giochiamo moltissimo - ha aggiunto Rino - l’obiettivo è arrivare alle ultime 7-8 giornate per provare a fare qualcosa di importante". Ora non si può più sbagliare.