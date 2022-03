CorSera - Milan, serve un trofeo: Ibra e Pioli tracciano la strada, adesso la parola chiave è vincere

MilanNews.it

Adesso serve un trofeo. Lo ha ribadito l’altra sera Ibrahimovic (“Non mollo finché non vinco qualcosa con questa squadra”) e lo ha confermato ieri Stefano Pioli (“Abbiamo seminato tanto e ora bisogna raccogliere. Manca l’ultimo step, quello di essere vincenti”) alla vigilia della super sfida contro l’Inter, l’ennesima in questa stagione.

Vincere per accelerare il progetto

Insomma, come riporta il Corriere della Sera, la parola chiave è vincere. Perché nel calcio contano i trionfi e il Milan, purtroppo, non festeggia ormai da troppi anni. La svolta del club è sotto gli occhi di tutti - il progetto Elliott è serio e ambizioso e ha già portato diversi frutti - ma per dare un’accelerata non c’è nulla di meglio che alzare qualcosa. Ecco perché, osserva il quotidiano, questa Coppa Italia assume per il Milan un significato fondamentale, un percorso alternativo allo scudetto.

Doppio snodo cruciale

La corsa in campionato è sempre più incerta, quindi la Coppa Italia potrebbe rivelarsi tanto per i rossoneri quanto per l’Inter il vero piano B. Romagnoli e compagni, dopo i deludenti pareggi contro Salernitana e Udinese, devono provare a riscattarsi: tra l’Inter stasera e il Napoli domenica, è il momento di tirare fuori le unghie e riprendere a correre. Servirà una doppia grande prestazione: è il momento clou della stagione, adesso è severamente vietato sbagliare.