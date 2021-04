CorSera - Milan, torna l'emergenza infortuni: in dubbio quattro titolarissimi per il Sassuolo. Se Ibra non ce la fa, tocca a Leao

Negli ultimi due giorni, si è parlato praticamente solo della Super League, ma per il Milan stasera è il momento di tornare già in campo: a San Siro arriva il Sassuolo, un cliente assolutamente scomodo che in passato ha già creato parecchi fastidi ai rossoneri. L'obiettivo del Diavolo è arrivare tra le prime quattro e anche se la classifica, dopo il successo di domenica contro il Genoa, è un po' meno "ansiosa" la sfida di stasera diventa fondamentale per il finale di stagione della squadra di Pioli.

EMERGENZA INFORTUNI - Come riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera, attenzione però al Sassuolo che è furioso per la questione della Super League e quindi questa sera metterà in campo il triplo delle energie nonostante la sua classifica sia assolutamente tranquilla. In casa rossonera, è tornata poi l'emergenza infortuni: in dubbio ci sono infatti quattro titolarissimi come Ibrahimovic, Bennacer, Theo Hernandez e Calhanoglu, i quali verranno valutati questa mattina a Milanello e successivamente Pioli deciderà se convocarli o meno.

TOCCA A LEAO - Lo svedese è alle prese con un affaticamento muscolare che potrebbe costringerlo al forfait. Se non dovesse farcela, il tecnico milanista darà una nuova chance dal primo minuto da centravanti a Rafael Leao, che in quel ruolo non ha convinto più di tanto contro il Genoa. Il portoghese è stato già decisivo all'andata contro il Sassuolo quando ha segnato la rete più veloce della storia della Serie A. A Milanello, si augurano che questo precedente sia di buon auspicio per il match di stasera.